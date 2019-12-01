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Песня Риты Дакоты "Мантра" довела слушателей до обмороков

Рита Дакота поделилась мыслями о странном эффекте собственной песни "Мантра". По словам певицы, хит довел некоторых слушателей на концертах до обмороков.
Песня Риты Дакоты "Мантра" довела слушателей до обмороков

Новая публикация Риты Дакоты в соцсети Instagram насторожила фанатов певицы. Звезда призналась, что вот уже второй раз подряд с её концерта увозит людей бригада скорой помощи. В последнее время наблюдается большое количество обмороков, которые были вызваны исполнением хита "Мантра". По словам знаменитости, эта песня обладает мистическим свойством, негативно воздействующим на очень впечатлительных поклонников. Дакота заверяет общественность, что охрана на её концертах пытается следить за состоянием людей, предоставляя помощь.

К счастью, пока что не было несчастных случаев, но поп-звезда предупреждает о загадочной и "жуткой" силе собственной композиции. Подобный эффект она также объясняет слишком большой эмоциональностью "Мантры", которая подавляюще влияет и на саму исполнительницу. Все же, некоторые подписчики Дакоты были не согласны с эзотерическими предположениями певицы, указав на переполненность зала. Вполне возможно, что банальной причиной обмороков является давка и беспорядки. Поэтому комментаторы советовали не подключать охрану, а продавать умеренное количество билетов.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:43

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