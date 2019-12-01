"Дом-2": Александра Черно уверена, что Майя Донцова беременна





Совсем недавно все очень удивились, узнав, что Саша Черно ждёт ребёнка. Теперь девушка открыла в себе ещё и дар предвидения. Он ей подсказал, что Майя Донцова тоже носит под сердцем ребёнка.К тому же, жена Иосифа Оганесяна теперь не понаслышке знает о симптомах и признаках беременности, вот их она и заметила у Майи. Якобы, та ранее отличалась необычайной активностью и взрывным характером, а сейчас она предпочитает сон и спокойное времяпрепровождение. А если же Алексей Купин начинает употреблять в пищу морепродукты, то она начинает возмущаться, ей вдруг перестал нравиться их запах.Кстати, она даже говорила, что её тошнит от этого запаха, а это всем известный признак "интересного положения". Из косвенных признаков можно заметить небольшой набор веса и рост груди.Беременность, конечно, это здорово, а, тем более, что всем известно о проблемах с зачатием у этой пары. Если же сенсация, о которой заявила Черно, является правдой, то все будут рады. А, особенно, будущие бабушки, которые так и норовят попасть на проект. Теперь у них будет законное право на это. Насколько эти слухи являются правдивыми, представится возможность узнать из эфиров.