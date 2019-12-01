Ученые назвали самую «живучую» профессию в России





Специалисты НИИ медицины труда при ФМБЦ Бурназяна и ИМБП РАН провели сравнительный анализ показателей смертности среди отечественных космонавтов за всю историю полетов, побывавших на орбите, с остальным мужским населением страны. Проведя тщательный анализ смертности по различным причинам и, принимая во внимание неблагоприятные эффекты от полетов в космос для организма, эксперты сделали довольно интересный вывод. Как оказалось, у космонавтов с опытом полетов риски смерти заметно ниже, чем у всего остального населения страны, вернее мужской его части. Фактически, утверждают ученые, вероятность смерти космонавта от травмы или заболевания на целых 60% ниже, чем у среднестатистического мужчины в России.Как утверждают авторы этого исследования, подобные результаты в определенной степени вызваны тем фактом, что в космонавты изначально отбирают людей с очень хорошим здоровьем. Однако существует и другой фактор, который заключается в том, что впоследствии участники космической программы могут рассчитывать на более высокий уровень медобслуживания.