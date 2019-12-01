Поклонники вспомнили лучшие роли Дмитрия Марьянова в 50 лет со дня его рождения





Среди одной из лучших ролей Марьянова многие отмечают ленту «Выше радуги», которая появилась на экраны в 1986-м. Фильм выпущен под руководством Георгия Юнгвальда-Хилькевича. Марьянову доверили сыграть Алика Радугу, что принесло ему славу по всему СССР. Картина «Дорогая Елена Сергеевна» появилась в 1988-м, продолжив карьеру молодого актёра. Для этой ленты Дмитрий Марьянов исполнил роль ученика 10 класса. На съёмочной площадке он встретился с Эльдаром Рязановым. По сюжету фильма, дети пытались выкрасть вопросы для грядущего экзамена из сейфа педагога.Многие знают Марьянова по его комедийным ролям, одна из которых была исполнена в картине «День радио». Фильм 2008 года показывает актёра в роли диджея, который трудится на радио и способен спасти любой эфир, даже пребывая в нетрезвом состоянии или плохом настроении. Немало в портфолио артиста и драматических ролей. Среди самых известных фильмов с его участием можно отметить ленты «Игра в правду», «Слушая тишину», «Небесный суд», «Любовь», «Взрослая дочь, или Тест на…»