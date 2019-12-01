АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые открыли новый метод снижения доз химиотерапии при лечении…
EUR 70.55 USD 64.08
Курс валют на 30.11.2019

«Интерьер сразил наповал»: Валентине Легкоступовой сделали ремонт в квартире

Известная российская певица Валентина Легкоступова часто живет не только в Москве, но и в Крыму, и даже за границей. Совсем недавно артистка сделала ремонт в своей столичной квартире, однако осталась недовольна спальней. Поэтому знаменитости пришлось снова обратиться к дизайнерам.
«Интерьер сразил наповал»: Валентине Легкоступовой сделали ремонт в квартире

Как утверждается сама Легкоступова, она очень много путешествует, поэтому квартир у нее несколько, но московское жилье нужно ей для того, чтобы находиться как можно ближе и быстро решать важные вопросы. После проведенного ремонта звезда восьмидесятых осталась недовольна тем, как выглядит ее спальня, поэтому было решено обратиться за профессиональной помощью к специалистам программы «Идеальный ремонт» и попросила переделать жилье. В результате из комнаты вынесли мебель, в том числе огромную кровать, визуально разделили помещение на две части и сделали его значительно более светлым. Оформление стен было решено не менять, хотя в спальне есть несколько ниш, которые прежде планировалось убрать. В результате новый ремонт Валентине Легкоступовой понравился.

Теперь в ее спальне есть отдельная приватная зона с кроватью от российского производителя, которая отделена от остального пространства специальной ширмой, а возле окна находится диван, напротив которого специалисты расположили камин. Но больше всего артистка осталась впечатлена зеркалом над камином, которое способно превращаться в телевизор. «Это невероятно, никогда еще не видела такого. Интерьер сразил наповал», - призналась певица.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Xiaomi снизила цены на Mi TV 4A, Mi Notebook Pro 15,6, Redmi 8A и Mi Band 4…
Ученые: Для 5 продуктов полезность повышается после…
"Дом-2": Александра Черно уверена, что Майя Донцова…
Ученые открыли новый метод снижения доз химиотерапии при лечении…
ЧЕ-2020: Российская сборная узнала своих…
Ученые назвали самую «живучую» профессию в…
Поклонники вспомнили лучшие роли Дмитрия Марьянова в 50 лет со дня его…
В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock…
В ЯНАО при пожаре погибла семилетняя…
«Интерьер сразил наповал»: Валентине Легкоступовой сделали ремонт в…
Юлия Пересильд показала подросших детей от Алексея…
На фоне критики Дэвид Бекхэм снова поцеловал свою дочь Харпер в…
Ученые: Бутылка крафтового пива полезна для…
Кайли Дженнер платит за личную охрану 300-400 тысяч долларов…
Бренд Honor выпустил сверхмощный роутер для…
Кристина Асмус рассказала о своих вредных…
Немецкий профессор назвал 4 разрушающих сосуды…
«Я буду самая лучшая»: Татьяна Навка показала, как ее дочка настраивается перед выходом на…
В Сети вспомнили об электромобиле, построенном на базе…
Дженнифер Лопес показала честное фото с морщинами на…
Ученые сообщили о выявлении смертельной опасности жирной…
Александр Цекало схватил за грудь свою жену Дарину…
Мать Тимати пригрозила хейтерам воспользоваться “свежепоставленными зубами” из-за критики в ее…
В Италии двое лыжников погибли при сходе лавины в…
Внешний вид помолодевшей Надежды Бабкиной оценили ее…
Вассерман предупредил интернет-ресурсы о риске оказаться в “черном списке” за ложную…
Xiaomi Mi Mix 3 заметно подешевел на…
Наталья Андрейченко расплакалась на могиле…
"Алые паруса" в Петербурге признали лучшим праздником в…
Потап и Настя Каменских несколько раз вступали в законный…
Педиатр рассказал о главных ошибках родителей при воспитании…
Экс-участница "Дом-2" Рима Пенджиева призналась в любви к демонстрации половых…
Bugatti презентовала Bugatti Chiron Noire Special…
МИД Германии выступил за углубления сотрудничества с Россией в области…
Звезда "Дом-2" Майя Донцова: «Даже если я беременна, никому не…
Наталья Андрейченко в юности пережила групповое…
Venture RV Sonic X стал лучшим кемпером 2020…
У российских подлодок обнаружены критические…
Ива Михнович рассказала, кому досталось наследство бывшего супруга Натальи Андрейченко Максимилиана…
ORF: Санкции США против Индии могут ударить против самого…
Просмотреть все новости