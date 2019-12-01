«Интерьер сразил наповал»: Валентине Легкоступовой сделали ремонт в квартире





Как утверждается сама Легкоступова, она очень много путешествует, поэтому квартир у нее несколько, но московское жилье нужно ей для того, чтобы находиться как можно ближе и быстро решать важные вопросы. После проведенного ремонта звезда восьмидесятых осталась недовольна тем, как выглядит ее спальня, поэтому было решено обратиться за профессиональной помощью к специалистам программы «Идеальный ремонт» и попросила переделать жилье. В результате из комнаты вынесли мебель, в том числе огромную кровать, визуально разделили помещение на две части и сделали его значительно более светлым. Оформление стен было решено не менять, хотя в спальне есть несколько ниш, которые прежде планировалось убрать. В результате новый ремонт Валентине Легкоступовой понравился.Теперь в ее спальне есть отдельная приватная зона с кроватью от российского производителя, которая отделена от остального пространства специальной ширмой, а возле окна находится диван, напротив которого специалисты расположили камин. Но больше всего артистка осталась впечатлена зеркалом над камином, которое способно превращаться в телевизор. «Это невероятно, никогда еще не видела такого. Интерьер сразил наповал», - призналась певица.