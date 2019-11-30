Мать Тимати пригрозила хейтерам воспользоваться “свежепоставленными зубами” из-за критики в ее адрес

Симона Юнусова ведет личную страницу в социальных сетях, где недавно подверглась критике со стороны хейтеров. Мать Тимати решила дать отпор, разместив эмоциональный пост, пригрозив воспользоваться “свежепоставленными зубами”. Она отметила, что за все 5 лет ведения микроблога она не поняла, почему некоторые безобидные на первый взгляд посты вызывают "бурю" в комментариях. Юнусова отметила, что имеет весьма узкий круг лиц, мнение которых достаточно важно для нее. Она посоветовала читать между строк, намекая на то, что никого не учит жизни, а ведет страницу исключительно для себя.Симона Юнусова призвала фолловеров в Instagram вести себя корректно и без грубости.