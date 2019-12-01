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На фоне критики Дэвид Бекхэм снова поцеловал свою дочь Харпер в губы

Дэвид Бекхэм любит свою семью и свободное время старается проводить с близкими людьми. Недавно спортсмен водил дочь Харпер на каток и запечатлел свой прилив нежности на фотокамеру. Несмотря на критику в свой адрес, он снова поцеловал дочку в губы.

Дэвид Бекхэм на своей странице в Instagram поделился снимком, где он развлекается с дочкой Харпер на катке. На фотографии видно, как он целует девочку в губы, за что его уже не раз критиковала общественность. Спортсмен не может понять, что в этом предосудительного.

Фанаты написали много положительных комментариев в адрес дочки и спортсмена. Многим подписчикам фотографии показались милыми и нежными.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 07:32

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