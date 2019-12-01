На фоне критики Дэвид Бекхэм снова поцеловал свою дочь Харпер в губы

Дэвид Бекхэм на своей странице в Instagram поделился снимком, где он развлекается с дочкой Харпер на катке. На фотографии видно, как он целует девочку в губы, за что его уже не раз критиковала общественность. Спортсмен не может понять, что в этом предосудительного.Фанаты написали много положительных комментариев в адрес дочки и спортсмена. Многим подписчикам фотографии показались милыми и нежными.