Наталья Андрейченко расплакалась на могиле Децла





Наталья Андрейченко успела пожить в США, Мексике и многих других странах, а сейчас имеет дом в Австрии. Актриса была знакома с Децлом, поэтому его смерть стала для нее шоком. Знаменитость хотела приехать на похороны артиста, однако ей помешали личные проблемы и тот факт, что она находится за границей. Именно поэтому во время первого же приезда в Россию звезда решила отправиться на могилу исполнителя.По словам Натальи Андрейченко, в ее семье не только она переживает из-за смерти Децла. Оказалось, что сын актрисы является поклонником творчества исполнителя, поэтому был шокирован его кончиной не меньше матери. Артистка заверила, что рэпер был великолепным человеком, открытым и честным с остальными, всегда был готов помочь и не оставлял в беде.Также оказалось, что Наталья Андрейченко была одной из тех, кто советовала Децлу помириться с отцом. Примечательно, что она долгое время не была знакома с родителем лично, однако, когда они все-таки встретились – то звезда сразу поняла, что Александр Толмацкий и его сын очень похожи. Кроме того, знаменитость назвала исполнителя непризнанным гением, чей талант пока не был оценен в полной мере.