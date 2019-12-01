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Юлия Пересильд показала подросших детей от Алексея Учителя

Актриса Юлия Пересильд показала подросших детей от кинорежиссера Алексея Учителя. Артистка разместила новые фото на своей странице в Instagram.

Недавно в Москве состоялся большой концерт Полины Гагариной, который посетила Юлия Пересильд с детьми — 10-летней Анной и 7-летней Марией. Артистка сфотографировалась с певицей за кулисами, показав кадр в своем микроблоге. На снимке запечатлены также Ида Галич и Регина Тодоренко, а поклонники заметили, насколько выросли дети Пересильд. Многие признались, что у дочек актрисы проявляются черты матери. Также поклонники похвалили внешность звезды, заметив, что на концерт она пришла без макияжа.

В подписи к снимку Юлия Пересильд поблагодарила Полину Гагарину за концерт и посоветовала беречь себя. Артистка заметила, что на мероприятии многие зрители танцевали, подпевали и даже плакали.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:00

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