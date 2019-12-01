Юлия Пересильд показала подросших детей от Алексея Учителя

Недавно в Москве состоялся большой концерт Полины Гагариной, который посетила Юлия Пересильд с детьми — 10-летней Анной и 7-летней Марией. Артистка сфотографировалась с певицей за кулисами, показав кадр в своем микроблоге. На снимке запечатлены также Ида Галич и Регина Тодоренко, а поклонники заметили, насколько выросли дети Пересильд. Многие признались, что у дочек актрисы проявляются черты матери. Также поклонники похвалили внешность звезды, заметив, что на концерт она пришла без макияжа.В подписи к снимку Юлия Пересильд поблагодарила Полину Гагарину за концерт и посоветовала беречь себя. Артистка заметила, что на мероприятии многие зрители танцевали, подпевали и даже плакали.