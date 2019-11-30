Внешний вид помолодевшей Надежды Бабкиной оценили ее фанаты





Летом фанаты певицы заметили изменения на ее лице: кожа была подтянутой, и некоторым показалось, что перед ними изображена кукла, а не живой человек. В последнее время Надежда Бабкина стремится выглядеть более привлекательной из-за своего молодого спутника.Недавно исполнительница обнародовала в соцсетях фотокадр в новом имидже для съемок в передаче «Модный приговор», где она работает ведущей. Голову Бабкиной украшала шляпа с перьями, а лицо выглядело очень красивым. Преданные фанаты заметили это и написали в адрес певицы множество приятных слов.