Потап и Настя Каменских несколько раз вступали в законный брак
Церемония бракосочетания Потапа и Насти Каменских стала самым громким событием шоу-бизнеса. Но на днях Потап сообщил, что с Настей Каменских в законный брак он вступал не один раз.
Известный рэпер Потап сразу понял, что Настя Каменских изменит его жизнь. Об их отношениях он мечтал рассказать всем, но имидж хорошего семьянина мешал, хотя с супругой они уже пять лет как разошлись. Потом с Каменских они привыкли утаивать правду о себе, ведь никаких подтверждений об их отношениях не было. Позже Потапу стало неприятно, что он скрывает свою любимую. Пара поговорила и решила, что больше скрывать взаимоотношения нельзя.
Настя Каменских и Потап решили организовать настоящую свадьбу, ведь они уже не один раз вступали в законный брак. Вокалисты прекратили быть просто коллегами после завершения их рабочего контракта. Настя Каменских приняла решение уйти к другому продюсеру, Потап понял, что не может ее отпустить. Он рассказал Насте Каменских о своей любви и понял, что надо было раньше объявить о своих чувствах.
Известный рэпер Потап сразу понял, что Настя Каменских изменит его жизнь. Об их отношениях он мечтал рассказать всем, но имидж хорошего семьянина мешал, хотя с супругой они уже пять лет как разошлись. Потом с Каменских они привыкли утаивать правду о себе, ведь никаких подтверждений об их отношениях не было. Позже Потапу стало неприятно, что он скрывает свою любимую. Пара поговорила и решила, что больше скрывать взаимоотношения нельзя.
Настя Каменских и Потап решили организовать настоящую свадьбу, ведь они уже не один раз вступали в законный брак. Вокалисты прекратили быть просто коллегами после завершения их рабочего контракта. Настя Каменских приняла решение уйти к другому продюсеру, Потап понял, что не может ее отпустить. Он рассказал Насте Каменских о своей любви и понял, что надо было раньше объявить о своих чувствах.