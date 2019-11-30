Потап и Настя Каменских несколько раз вступали в законный брак





Известный рэпер Потап сразу понял, что Настя Каменских изменит его жизнь. Об их отношениях он мечтал рассказать всем, но имидж хорошего семьянина мешал, хотя с супругой они уже пять лет как разошлись. Потом с Каменских они привыкли утаивать правду о себе, ведь никаких подтверждений об их отношениях не было. Позже Потапу стало неприятно, что он скрывает свою любимую. Пара поговорила и решила, что больше скрывать взаимоотношения нельзя.Настя Каменских и Потап решили организовать настоящую свадьбу, ведь они уже не один раз вступали в законный брак. Вокалисты прекратили быть просто коллегами после завершения их рабочего контракта. Настя Каменских приняла решение уйти к другому продюсеру, Потап понял, что не может ее отпустить. Он рассказал Насте Каменских о своей любви и понял, что надо было раньше объявить о своих чувствах.