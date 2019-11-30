Экс-участница "Дом-2" Рима Пенджиева призналась в любви к демонстрации половых органов





Рима Пенджиева отметила, что у нее есть некоторые отклонения в сексуальном поведении. Стоить подчеркнуть, что модель плюс-сайз и правда очень часто размещает в Сети довольно откровенные фото. Однако то, каким словом она назвала свой недостаток, не совсем подходит, так как эксгибиционизм является отклонением в поведении человека, когда он не знакомым ранее людям демонстрирует интимные части тела. И есть несколько видов этого заболевания, а именно, если люди делают это с целью хулиганства, а бывает, что у человека психологическое отклонение.Скорее всего Рима написала о своей любви делать обнаженные фото. Тем не менее, она спросила у своих подписчиков, а увлекаются ли подобными вещами они. Некоторые отметили, что каждый развлекается по-своему, но главное, чтобы подобное не видели дети.