Звезда "Дом-2" Майя Донцова: «Даже если я беременна, никому не скажу»





Алексей и Майя специально прошли курс лечения в клинике и им разрешили рожать детей. Сейчас, по словам Майи, они активно работают над этим, но пока она не беременна. Однако когда в последний раз она виделась с Марией Кохно, то та выразила уверенность, что Донцова уже в положении и после встречи даже поздравила ее в Сети.Сама Майя отрицает эту информацию и говорит, что пока не находится в "интересном положении", но если даже у нее получится зачать малыша, то скажет об этом не сразу, а только после финала конкурса "Человек года". Майя Донцова отметила, что хочет, чтобы ее оценивали, как личность, потому что не очень хочется, чтобы во время конкурса делали акцент на беременности.