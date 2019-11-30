Наталья Андрейченко в юности пережила групповое изнасилование
Актриса Наталья Андрейченко рассказала об одном жутком эпизоде, который давно произошел в ее жизни. В юности она подверглась групповому изнасилованию.
Отечественной публике знаменитость полюбилась после выхода на экраны фильма «Мэри Поппинс, до свидания». Лента стала культовой, а ее героиня - известной на всю страну. При этом в жизни Натальи Андрейченко были и плохие моменты: в юные годы ее изнасиловали практически одновременно несколько мужчин.
Одним вечером она ехала домой с репетиции в такси, и водитель принялся приставать к будущей актрисе, но ей удалось вырваться благодаря вмешательству оказавшихся поблизости двух парней. Но в следующий момент они сами напали на Андрейченко, избили ее и изнасиловали. Звезда известного советского фильма перенесла сильную боль, ее тело было покрыли гематомами, но самих злоумышленников через время удалось найти и наказать. Помог актрисе в этом актер и режиссер Сергей Михалков, нанявший для нее адвоката. Несмотря на то, что насильники были осуждены, Андрейченко получила сильную психологическую травму.
Отечественной публике знаменитость полюбилась после выхода на экраны фильма «Мэри Поппинс, до свидания». Лента стала культовой, а ее героиня - известной на всю страну. При этом в жизни Натальи Андрейченко были и плохие моменты: в юные годы ее изнасиловали практически одновременно несколько мужчин.
Одним вечером она ехала домой с репетиции в такси, и водитель принялся приставать к будущей актрисе, но ей удалось вырваться благодаря вмешательству оказавшихся поблизости двух парней. Но в следующий момент они сами напали на Андрейченко, избили ее и изнасиловали. Звезда известного советского фильма перенесла сильную боль, ее тело было покрыли гематомами, но самих злоумышленников через время удалось найти и наказать. Помог актрисе в этом актер и режиссер Сергей Михалков, нанявший для нее адвоката. Несмотря на то, что насильники были осуждены, Андрейченко получила сильную психологическую травму.