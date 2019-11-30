Наталья Андрейченко в юности пережила групповое изнасилование





Отечественной публике знаменитость полюбилась после выхода на экраны фильма «Мэри Поппинс, до свидания». Лента стала культовой, а ее героиня - известной на всю страну. При этом в жизни Натальи Андрейченко были и плохие моменты: в юные годы ее изнасиловали практически одновременно несколько мужчин.Одним вечером она ехала домой с репетиции в такси, и водитель принялся приставать к будущей актрисе, но ей удалось вырваться благодаря вмешательству оказавшихся поблизости двух парней. Но в следующий момент они сами напали на Андрейченко, избили ее и изнасиловали. Звезда известного советского фильма перенесла сильную боль, ее тело было покрыли гематомами, но самих злоумышленников через время удалось найти и наказать. Помог актрисе в этом актер и режиссер Сергей Михалков, нанявший для нее адвоката. Несмотря на то, что насильники были осуждены, Андрейченко получила сильную психологическую травму.