АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые доказали, что жизнь из самого враждебного региона Земли способна процветать на…
EUR 70.55 USD 64.08
Курс валют на 30.11.2019

Ученые: Бутылка крафтового пива полезна для здоровья

Употребление одной бутылки крафтового пива в день может оказаться полезным для здоровья. К такому выводу пришли американские исследователи.

Научные сотрудники Университета Небраски провели опыт, итог которого продемонстрировал, что в пивных сортах, куда дрожжи добавляют после разлива в бутылки, содержится до 50 миллионов пробиотических микробов, улучшающих работу кишечника, а также укрепляющие иммунитет и способствующие благоприятному сну.

Популярные лагеры лишены таких плюсов, потому как подвергаются фильтрации и пастеризации, а более крепкое пиво, такое как крафтовое, несет пользу здоровью. Амстердамские специалисты указали, что не нужно употреблять в день больше одной бутылки.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На фоне критики Дэвид Бекхэм снова поцеловал свою дочь Харпер в…
Ученые: Бутылка крафтового пива полезна для…
Кайли Дженнер платит за личную охрану 300-400 тысяч долларов…
Бренд Honor выпустил сверхмощный роутер для…
Кристина Асмус рассказала о своих вредных…
Немецкий профессор назвал 4 разрушающих сосуды…
«Я буду самая лучшая»: Татьяна Навка показала, как ее дочка настраивается перед выходом на…
В Сети вспомнили об электромобиле, построенном на базе…
Дженнифер Лопес показала честное фото с морщинами на…
Ученые сообщили о выявлении смертельной опасности жирной…
Александр Цекало схватил за грудь свою жену Дарину…
Мать Тимати пригрозила хейтерам воспользоваться “свежепоставленными зубами” из-за критики в ее…
В Италии двое лыжников погибли при сходе лавины в…
Внешний вид помолодевшей Надежды Бабкиной оценили ее…
Вассерман предупредил интернет-ресурсы о риске оказаться в “черном списке” за ложную…
Xiaomi Mi Mix 3 заметно подешевел на…
Наталья Андрейченко расплакалась на могиле…
"Алые паруса" в Петербурге признали лучшим праздником в…
Потап и Настя Каменских несколько раз вступали в законный…
Педиатр рассказал о главных ошибках родителей при воспитании…
Экс-участница "Дом-2" Рима Пенджиева призналась в любви к демонстрации половых…
Bugatti презентовала Bugatti Chiron Noire Special…
МИД Германии выступил за углубления сотрудничества с Россией в области…
Звезда "Дом-2" Майя Донцова: «Даже если я беременна, никому не…
Наталья Андрейченко в юности пережила групповое…
Venture RV Sonic X стал лучшим кемпером 2020…
У российских подлодок обнаружены критические…
Ива Михнович рассказала, кому досталось наследство бывшего супруга Натальи Андрейченко Максимилиана…
ORF: Санкции США против Индии могут ударить против самого…
Опубликован ТОП-5 самых дешевых иномарок в РФ в 2019…
Специалисты рассказали, на что может указывать сухая…
Анна Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских…
Хакеры взломали аккаунт Huawei и оскорбили…
"Дом-2" Мондезир нажаловался на Юлию Ефременкову Ольге…
Тамара Гвердцители поделилась секретами поддержания…
Ученые: Томография повышает риск возникновения…
Звезда "Дома-2" Черно считает, что беременность спасла её брак с Оганесяном, и советует забеременеть…
Стефания Маликова на свадьбе поймала букет…
В Сети впервые показали изображения седана Audi A3 новой…
Глафира Тарханова рассказала, как ее двухлетний сын случайно вызвал…
Просмотреть все новости