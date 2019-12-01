Ученые: Бутылка крафтового пива полезна для здоровья





Научные сотрудники Университета Небраски провели опыт, итог которого продемонстрировал, что в пивных сортах, куда дрожжи добавляют после разлива в бутылки, содержится до 50 миллионов пробиотических микробов, улучшающих работу кишечника, а также укрепляющие иммунитет и способствующие благоприятному сну.Популярные лагеры лишены таких плюсов, потому как подвергаются фильтрации и пастеризации, а более крепкое пиво, такое как крафтовое, несет пользу здоровью. Амстердамские специалисты указали, что не нужно употреблять в день больше одной бутылки.