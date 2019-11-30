Специалисты рассказали, на что может указывать сухая кожа





Кожа оберегает тело человека от воздействия окружающей среды, предотвращая попадание микроорганизмов. Внешний слой дермы отвечает за барьерную функцию, а термин «сухая кожа» истолковывают, как недостаточность гидратации и жира в эпидермисе. Это состояние кожи вызывается различными факторами. Сухость кожного покрова может быть просто процессом старения, обуславливаться генетическими факторами и внешней средой. Частой причиной проблемы является неправильная гигиена, чрезмерное очищение кожи разными процедурами, низкая влажность в помещении, сильный ветер, мороз, болезни, а также влияние определенных профессий. Медики выделяют много заболеваний, которые связывают с сухой кожей: псориаз, экзема, аллергия, диабет, проблемы с почками и желудочно-кишечным трактом.Если проблема сухости кожного покрова не исчезает даже после использования средств по уходу, то стоит посетить доктора, который исключит онкологические процессы. Когда вместе с проблемой появляются и пигментные пятна темного цвета под грудью и подмышками, то могут возникать подозрения на рак желудка. Иногда сухие участки сигнализируют о раке кожи, поэтому визит к дерматологу откладывать не стоит.