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Анна Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин

Известная российская актриса Анна Хилькевич сделала противоречивое заявление. Артистка призналась, что ей стыдно за русских мужчин, которые «пьют, ленятся и не любят помогать женщинам», хотя звезда отметила – это касается не всех.
Анна Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин

Анна Хилькевич считает, что мужской части населения России есть над чем работать. Звезда понимает, что такое заявление не является тактичным, однако она не собирается скрывать своего мнения. Знаменитость заявила, что многие представители мужского пола не заслуживают звания настоящих мужчин. По мнению актрисы, они чрезмерно ленятся, часто злоупотребляют алкогольными напитками и считают, что женщинам не нужно помогать.

Такой набор качеств Анна Хилькевич считает отрицательным, поэтому ей стыдно за большинство русских мужчин. При этом звезда «Универа» заявила, что это касается не всех. В России, отмечает актриса, множество достойных мужчин, вызывающий уважение и почтение. В их число входит муж супруги Артур Волков. Также Анна Хилькевич отметила, что относительно белорусских мужчин у нее совершенно другое мнение. Такую позицию знаменитость аргументировала тем, что ее отец является белорусом.

Подобные заявление Анны Хилькевич вызвали у поклонников актрисы противоречивую реакцию. Многие назвали такие высказывания недопустимыми и унизительными. Другие же отметили, что каждый человек имеет право на личное мнение и возможность его высказывать публично.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:08

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