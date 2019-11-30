Ученые: Томография повышает риск возникновения рака





Согласно опубликованным в журнале JNCI Cancer Spectrum результатам нового исследования выяснилось, что частая томография может привести к раку щитовидной железы и лейкемии. В рамках эксперимента ученые из Тайваня проанализировали данные Национального медицинского страхования, собранных в период с 2000 по 2013 год. В исследовании участвовали около 65 тысяч пациентов с лейкозом, раком щитовидной железы и неходжкинской лимфомой. Выяснилось, что компьютерная томография повышает риск возникновения указанных видов онкологии, особенно у женщин и граждан моложе 45 лет. Эксперты объясняют, что ионизирующая радиация приводит к мутациям клеток, что может стать причиной онкогенеза.Медики подчеркивают, что решение о проведении томографии должен принимать лечащий врач. На данный момент этот метод обследования остается одним из наиболее точных.