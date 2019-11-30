Хакеры взломали аккаунт Huawei и оскорбили Apple
В Сети появилась информация об оскорблении компанией Huawei конкурентов из Apple. Позже выяснилось, что неподобающую информацию опубликовали хакеры, а не реальные сотрудники бренда.
Китайская технологическая фирма продвигается на бразильском рынке, продавая новые смартфоны и прочие модели. Недавно в этом южноамериканском государстве Huawei презентовала беспроводные наушники FreeBuds Lite. Пользователи социальной сети Twitter позже заметили в аккаунте бразильского филиала компании провокационное сообщение по поводу «Черной пятницы», где автор оскорблял Apple, отмечал бедность населения в стране, из-за которой люди якобы не в состоянии приобретать продукцию Huawei, а также «даешь коммунизм».
Вскоре компания принесла извинения за такую публикацию и пообещала разыскать и наказать хакеров. Huawei теперь собирается обрадовать бразильских клиентов настоящими акциями «Черной пятницы».
Китайская технологическая фирма продвигается на бразильском рынке, продавая новые смартфоны и прочие модели. Недавно в этом южноамериканском государстве Huawei презентовала беспроводные наушники FreeBuds Lite. Пользователи социальной сети Twitter позже заметили в аккаунте бразильского филиала компании провокационное сообщение по поводу «Черной пятницы», где автор оскорблял Apple, отмечал бедность населения в стране, из-за которой люди якобы не в состоянии приобретать продукцию Huawei, а также «даешь коммунизм».
Вскоре компания принесла извинения за такую публикацию и пообещала разыскать и наказать хакеров. Huawei теперь собирается обрадовать бразильских клиентов настоящими акциями «Черной пятницы».
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:00