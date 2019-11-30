"Дом-2" Мондезир нажаловался на Юлию Ефременкову Ольге Орловой





Например, о том, что Юлия Ефременкова не только занималась критикой его поведения, когда случился конфликт с Фёдором Стрелковым, но еще и послала "подальше" первого, после чего, конечно, он обиделся и ушел на поляну. Теперь он ждет, что Юля все-таки поймет, что поступила неправильно и начнет каким-то образом исправлять ситуацию. Никто из участников проекта подумать не мог, что данными действиями Мондезир начал опускать авторитет своей избранницы.Ведь получается, что он является дня нее словно чемодан без ручки, а та, в свою очередь, не может разрешить конфликт, который происходит в их паре. К тому же, взять еще тот факт, что сам молодой человек на камеру начал дословно рассказывать о том, что Ефременкова плохая и не чувствует себя виноватой.Вряд ли после такого пара начнет выравнивать свои отношения и делать их лучше, считают фанаты.