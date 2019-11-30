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"Дом-2" Мондезир нажаловался на Юлию Ефременкову Ольге Орловой

Во время дневного эфира от 30 ноября 2019 года Мондезир во время разговора с Орловой рассказал ей о многом. Вернее, нажаловался на Юлию Ефременкову.

"Дом-2" Мондезир нажаловался на Юлию Ефременкову Ольге Орловой

Например, о том, что Юлия Ефременкова не только занималась критикой его поведения, когда случился конфликт с Фёдором Стрелковым, но еще и послала "подальше" первого, после чего, конечно, он обиделся и ушел на поляну. Теперь он ждет, что Юля все-таки поймет, что поступила неправильно и начнет каким-то образом исправлять ситуацию. Никто из участников проекта подумать не мог, что данными действиями Мондезир начал опускать авторитет своей избранницы.


Ведь получается, что он является дня нее словно чемодан без ручки, а та, в свою очередь, не может разрешить конфликт, который происходит в их паре. К тому же, взять еще тот факт, что сам молодой человек на камеру начал дословно рассказывать о том, что Ефременкова плохая и не чувствует себя виноватой.

Вряд ли после такого пара начнет выравнивать свои отношения и делать их лучше, считают фанаты.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:53

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