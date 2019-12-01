Кайли Дженнер платит за личную охрану 300-400 тысяч долларов ежемесячно





Кайли Дженнер является одной из самых известных и популярных личностей во всем мире, на ее страницу в Instagram подписаны более 150 млн человек. Из-за этого звезда редко появляется в публичных местах без сопровождения нескольких личных охранников. Многих людей интересует вопрос, во сколько такие услуги обходятся знаменитости. Недавно ее отец Кейтлин Дженнер посетил передачу «Я звезда», где откровенно рассказал о дочери и ее успехе. Родитель признался, что важнейшую роль в популярности Кайли Дженнер сыграл интернет. Социальные сети стали трамплином для роста узнаваемости звезды во всем мире.Из-за чрезмерного внимания к своей персоне Кайли Дженнер вынуждена иметь личную охрану. По словам отца звезды, ежемесячно его дочь тратит на оплату подобных услуг порядка 300-400 тысяч долларов. Очень часто эта сумма увеличивается в большую сторону, если знаменитость много путешествует или требует увеличения числа охранников. Отец звезды считает наличие личной охраны необходимым и полностью поддерживает дочь в этом решении.