Кайли Дженнер платит за личную охрану 300-400 тысяч долларов ежемесячно
Участница знаменитого реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер редко можно встретить на улице без ее личной охраны. Недавно стало известно, сколько знаменитость платит своим телохранителям, защищающим звезду ежедневно. Сумма, названная ее отцом, составляет от 300 до 400 тысяч долларов ежемесячно.
Кайли Дженнер является одной из самых известных и популярных личностей во всем мире, на ее страницу в Instagram подписаны более 150 млн человек. Из-за этого звезда редко появляется в публичных местах без сопровождения нескольких личных охранников. Многих людей интересует вопрос, во сколько такие услуги обходятся знаменитости. Недавно ее отец Кейтлин Дженнер посетил передачу «Я звезда», где откровенно рассказал о дочери и ее успехе. Родитель признался, что важнейшую роль в популярности Кайли Дженнер сыграл интернет. Социальные сети стали трамплином для роста узнаваемости звезды во всем мире.
Из-за чрезмерного внимания к своей персоне Кайли Дженнер вынуждена иметь личную охрану. По словам отца звезды, ежемесячно его дочь тратит на оплату подобных услуг порядка 300-400 тысяч долларов. Очень часто эта сумма увеличивается в большую сторону, если знаменитость много путешествует или требует увеличения числа охранников. Отец звезды считает наличие личной охраны необходимым и полностью поддерживает дочь в этом решении.
Кайли Дженнер является одной из самых известных и популярных личностей во всем мире, на ее страницу в Instagram подписаны более 150 млн человек. Из-за этого звезда редко появляется в публичных местах без сопровождения нескольких личных охранников. Многих людей интересует вопрос, во сколько такие услуги обходятся знаменитости. Недавно ее отец Кейтлин Дженнер посетил передачу «Я звезда», где откровенно рассказал о дочери и ее успехе. Родитель признался, что важнейшую роль в популярности Кайли Дженнер сыграл интернет. Социальные сети стали трамплином для роста узнаваемости звезды во всем мире.
Из-за чрезмерного внимания к своей персоне Кайли Дженнер вынуждена иметь личную охрану. По словам отца звезды, ежемесячно его дочь тратит на оплату подобных услуг порядка 300-400 тысяч долларов. Очень часто эта сумма увеличивается в большую сторону, если знаменитость много путешествует или требует увеличения числа охранников. Отец звезды считает наличие личной охраны необходимым и полностью поддерживает дочь в этом решении.