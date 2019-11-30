Звезда "Дома-2" Черно считает, что беременность спасла её брак с Оганесяном, и советует забеременеть всем
Знаменитость из популярного реалити-шоу "Дом-2" Саша Черно думает, что ее беременность – это спасение для отношений. Девушка уже рассказала своим поклонникам о том, что ее "интересное положение" помогло буквально спасти брак с Иосифом Оганесяном.
Когда они поняли, что вскоре будут родителями, то начали изменяться в лучшую сторону. Александра также заявляет о том, что нужно было пройти через большое количество проблем для того, чтобы познать настоящую любовь, заботу и тепло семейного очага. Теперь молодые супруги практически не ссорятся между собой. Черно и Оганесян хотят наслаждаться друг другом каждый момент своей жизни. Кроме этого, они научились слушать свою половинку и двигаться в общем направлении, помогать в трудных ситуациях и проявлять поддержку.
Черно также пишет о том, что ее муж начал творчески развиваться и заниматься своим любимым делом. Вскоре Иосиф выпустит свой клип по теме своего трека «Часы», в котором он затрагивает свои школьные моменты.
Черно полностью уверена, что их будущий малыш помог спасти семейный очаг, и советует всем своим поклонницам скорее забеременеть. Девушка убеждена, что этот тернистый путь был отличной проверкой их чувствам. Однако, надо заметить, что совет забеременеть "для счастья" раскритиковали подписчицы Черно.
Когда они поняли, что вскоре будут родителями, то начали изменяться в лучшую сторону. Александра также заявляет о том, что нужно было пройти через большое количество проблем для того, чтобы познать настоящую любовь, заботу и тепло семейного очага. Теперь молодые супруги практически не ссорятся между собой. Черно и Оганесян хотят наслаждаться друг другом каждый момент своей жизни. Кроме этого, они научились слушать свою половинку и двигаться в общем направлении, помогать в трудных ситуациях и проявлять поддержку.
Черно также пишет о том, что ее муж начал творчески развиваться и заниматься своим любимым делом. Вскоре Иосиф выпустит свой клип по теме своего трека «Часы», в котором он затрагивает свои школьные моменты.
Черно полностью уверена, что их будущий малыш помог спасти семейный очаг, и советует всем своим поклонницам скорее забеременеть. Девушка убеждена, что этот тернистый путь был отличной проверкой их чувствам. Однако, надо заметить, что совет забеременеть "для счастья" раскритиковали подписчицы Черно.
"Не берите на себя такую ответственность - советовать беременеть всем. Беременность - это цветочки, ягодки это первые годы жизни ребёнка. Там-то отношения и проверяются на прочность и часто не выдерживают..." - пишут пользователи.