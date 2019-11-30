Звезда "Дома-2" Черно считает, что беременность спасла её брак с Оганесяном, и советует забеременеть всем

"Не берите на себя такую ответственность - советовать беременеть всем. Беременность - это цветочки, ягодки это первые годы жизни ребёнка. Там-то отношения и проверяются на прочность и часто не выдерживают..." - пишут пользователи.

Когда они поняли, что вскоре будут родителями, то начали изменяться в лучшую сторону. Александра также заявляет о том, что нужно было пройти через большое количество проблем для того, чтобы познать настоящую любовь, заботу и тепло семейного очага. Теперь молодые супруги практически не ссорятся между собой. Черно и Оганесян хотят наслаждаться друг другом каждый момент своей жизни. Кроме этого, они научились слушать свою половинку и двигаться в общем направлении, помогать в трудных ситуациях и проявлять поддержку.Черно также пишет о том, что ее муж начал творчески развиваться и заниматься своим любимым делом. Вскоре Иосиф выпустит свой клип по теме своего трека «Часы», в котором он затрагивает свои школьные моменты.Черно полностью уверена, что их будущий малыш помог спасти семейный очаг, и советует всем своим поклонницам скорее забеременеть. Девушка убеждена, что этот тернистый путь был отличной проверкой их чувствам. Однако, надо заметить, что совет забеременеть "для счастья" раскритиковали подписчицы Черно.