Кристина Асмус рассказала о своих вредных привычках

Не так давно на большие экраны вышел новый фильм с участием Асмус под названием «Текст», где она снялась в постельной сцене с коллегой Иваном Янковским. После этого актрису начали критиковать зрители, но супруга Гарика Харламова при этом адекватно реагировала на бурные выпады.В личном микроблоге Кристина Асмус рассказала о некоторых своих вредных привычках. В частности, она щурит глаза, хотя не жалуется за остроту зрения, и иногда разговаривает сама с собой. Не воспринимает кинозвезда матовый лак для ногтей, так как уверена, что ногти обязаны быть только глянцевыми. Обожает актриса «посидеть на дорожку», потому как ей нравится данная процедура перед поездкой.