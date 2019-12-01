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Кристина Асмус рассказала о своих вредных привычках

В Instagram-аккаунте Кристина Асмус рассказала о своем отношении к некоторым жизненным моментам. В частности, теперь подписчики актрисы знают о ее вредных привычках.
Кристина Асмус рассказала о своих вредных привычках

Не так давно на большие экраны вышел новый фильм с участием Асмус под названием «Текст», где она снялась в постельной сцене с коллегой Иваном Янковским. После этого актрису начали критиковать зрители, но супруга Гарика Харламова при этом адекватно реагировала на бурные выпады.

В личном микроблоге Кристина Асмус рассказала о некоторых своих вредных привычках. В частности, она щурит глаза, хотя не жалуется за остроту зрения, и иногда разговаривает сама с собой. Не воспринимает кинозвезда матовый лак для ногтей, так как уверена, что ногти обязаны быть только глянцевыми. Обожает актриса «посидеть на дорожку», потому как ей нравится данная процедура перед поездкой.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 04:09

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