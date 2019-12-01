Кристина Асмус рассказала о своих вредных привычках
В Instagram-аккаунте Кристина Асмус рассказала о своем отношении к некоторым жизненным моментам. В частности, теперь подписчики актрисы знают о ее вредных привычках.
Не так давно на большие экраны вышел новый фильм с участием Асмус под названием «Текст», где она снялась в постельной сцене с коллегой Иваном Янковским. После этого актрису начали критиковать зрители, но супруга Гарика Харламова при этом адекватно реагировала на бурные выпады.
В личном микроблоге Кристина Асмус рассказала о некоторых своих вредных привычках. В частности, она щурит глаза, хотя не жалуется за остроту зрения, и иногда разговаривает сама с собой. Не воспринимает кинозвезда матовый лак для ногтей, так как уверена, что ногти обязаны быть только глянцевыми. Обожает актриса «посидеть на дорожку», потому как ей нравится данная процедура перед поездкой.
Не так давно на большие экраны вышел новый фильм с участием Асмус под названием «Текст», где она снялась в постельной сцене с коллегой Иваном Янковским. После этого актрису начали критиковать зрители, но супруга Гарика Харламова при этом адекватно реагировала на бурные выпады.
В личном микроблоге Кристина Асмус рассказала о некоторых своих вредных привычках. В частности, она щурит глаза, хотя не жалуется за остроту зрения, и иногда разговаривает сама с собой. Не воспринимает кинозвезда матовый лак для ногтей, так как уверена, что ногти обязаны быть только глянцевыми. Обожает актриса «посидеть на дорожку», потому как ей нравится данная процедура перед поездкой.