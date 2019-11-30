Стефания Маликова на свадьбе поймала букет невесты

На показанном ролике наследница 49-летнего Дмитрия Маликова танцует рядом с известным отцом. Исполнитель появился на торжестве в смокинге, в то время как Стефания остановила свой выбор на элегантном черном платье с обрамленным белой каймой подолом. Свой образ начинающая модель и певица дополнила белыми туфлями и массивными серьгами. В руках Стефания Маликова держит букет невесты, отметив в подписи к видео, что поймала его на празднике. Также она призналась, что ее отец “просто счастлив”.В комментариях многочисленные фолловеры высоко оценили наряд Стефании Маликовой, а также предрекли скорую свадьбу, согласно народной примете.