Звезда "Дома-2" Алексей Кудряшов: "Балинская написала на меня заявление о краже"





Это сильно обескуражило Алексея, который не знает, что ему делать дальше. Анастасия Балинская решила окончательно бросить Алексея Кудряшова. Только вот разойтись с миром у пары не получилось. Между ними началось ожесточенное противостояние. Недавно Кудряшов поделился со своими поклонниками, что бывшая девушка написала на него заявление в полицию. Она заявила, что Алексей украл у нее ноутбук.Для Кудряшова это стало настоящим шоком. Когда он собирал свои вещи, то не взял ничего чужого. А тот самый ноутбук ему подарила сама Балинская на праздник.Парню такой поступок показался весьма странным. Он не просил вернуть Анастасию все подаренные вещи. У девушки остался дорогой телефон и беспроводные наушники. Кудряшов считает, что весьма некрасиво отбирать подаренное при расставании. Теперь он пытается мирно разрешить конфликт со своей возлюбленной, пока он не перетек во что-то серьезное.