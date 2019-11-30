Глафира Тарханова рассказала, как ее двухлетний сын случайно вызвал полицию

В браке с Алексеем Фаддеевым актриса воспитывает 11-летнего Корнея, девятилетнего Ермолая, пятилетнего Гордея и двухлетнего Никифора. Младший сын неизвестным образом снял с блокировки кнопочный телефон своего брата и вызвал полицию. О произошедшем Глафире Тархановой рассказал ее муж, отметив, что сотрудники правоохранительных органов перезвонили и выразили готовность приехать по вызову. Родителям пришлось писать отказ и объяснять недоразумение. За ложный вызов Фаддеев извинялся лично и по телефону.Тарханова отметила, что произошедшее напомнило ей сюжет фильма, а не реальную жизнь. В комментариях многие подписчики поинтересовались тем, как звезде удалось отучить детей от смартфонов. Оказалось, что актриса изначально не покупала сыновьям современные гаджеты, а для связи они используют кнопочные телефоны.