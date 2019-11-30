У звезды "Дом-2" Ильи Яббарова проблемы в личной жизни из-за бывшей девушки Маргариты Ларченко





Ведущие шоу даже заговорили вновь о том, что мама Ларченко занимается гаданием и делает различные обереги. Известно, что сам Илья Яббаров уверен, что все его проблемы, которые начались в личной жизни, происходят как раз из-за нее.Все прекрасно видят, как он систематически ссорится с Анастасией Голд, а ко всему еще и с мужскими обязанностями у него начались проблемы. Известно, что Маргарита узнала, о том, что Илья не совсем хорошо высказался в ее сторону, а ведь у них ранее была договоренность не задевать друг друга и не вспоминать о прошлом. В итоге Яббаров свое обещание не смог сдержать.Теперь телезрители уверены, что разборки между Ильей Яббаровым и Маргаритой Ларченко еще только впереди.