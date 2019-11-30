У звезды "Дом-2" Ильи Яббарова проблемы в личной жизни из-за бывшей девушки Маргариты Ларченко
Совсем недавно во время эфира программы «Бородина против Бузовой» Илья Яббаров просил, чтобы его бывшую девушку Маргариту Ларченко не вспоминали. По его словам, как только ее имя звучит хоть где-то, и он имеет к этому отношение, то у него начинаются проблемы.
Ведущие шоу даже заговорили вновь о том, что мама Ларченко занимается гаданием и делает различные обереги. Известно, что сам Илья Яббаров уверен, что все его проблемы, которые начались в личной жизни, происходят как раз из-за нее.
Все прекрасно видят, как он систематически ссорится с Анастасией Голд, а ко всему еще и с мужскими обязанностями у него начались проблемы. Известно, что Маргарита узнала, о том, что Илья не совсем хорошо высказался в ее сторону, а ведь у них ранее была договоренность не задевать друг друга и не вспоминать о прошлом. В итоге Яббаров свое обещание не смог сдержать.
Теперь телезрители уверены, что разборки между Ильей Яббаровым и Маргаритой Ларченко еще только впереди.
Ведущие шоу даже заговорили вновь о том, что мама Ларченко занимается гаданием и делает различные обереги. Известно, что сам Илья Яббаров уверен, что все его проблемы, которые начались в личной жизни, происходят как раз из-за нее.
Все прекрасно видят, как он систематически ссорится с Анастасией Голд, а ко всему еще и с мужскими обязанностями у него начались проблемы. Известно, что Маргарита узнала, о том, что Илья не совсем хорошо высказался в ее сторону, а ведь у них ранее была договоренность не задевать друг друга и не вспоминать о прошлом. В итоге Яббаров свое обещание не смог сдержать.
Теперь телезрители уверены, что разборки между Ильей Яббаровым и Маргаритой Ларченко еще только впереди.