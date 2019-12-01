Немецкий профессор назвал 4 разрушающих сосуды фактора





Первый вариант – это курение. Во время вдыхания никотинового дыма сердечно-сосудистая система человека подвергается большому стрессу. Практически все сосуды сжимаются, однако больше всего страдают самые маленькие из них, находящиеся в отдаленных частях тела или органов. Отдельные случаи такой ситуации не являются опасными, так как организм быстро приходит в норму, но постоянное курение приводит к образованию повреждений.Также для сосудов опасен постоянно высокий уровень сахара. Здоровые люди в этом вопросе находятся вне зоны риска, чего не скажешь о тех, кто относится к диабетикам и преддиабетикам. Постоянно высокий уровень сахара приводит к износу сосудов и их повреждениям. Аналогичный эффект имеет повышенное давление. Если же оно имеет место у человека, уже имеющего поврежденные сосуды, то это может привести к их разрыву. В таких ситуациях проблемы могут быть неконтролируемыми.И последний фактор, отмеченный немецким профессором – холестерин. Его большое содержание в крови приводит к образованию бляшек, затрудняющих перекачку кислорода по организму. Также впоследствии сосуды становятся менее эластичными и более хрупкими.