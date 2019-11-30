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Звезда «Дом-2» Надежда Ермакова рассказала, какой Александр Гобозов в постели

Звезда скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Надя Ермакова вспомнила о своем бывшем возлюбленном. В своем интервью для рубрики «Вопрос-ответ» она рассказала об интимных отношениях с Сашей Гобозовым.

Звезда «Дом-2» Надежда Ермакова рассказала, какой Александр Гобозов в постели

Отношения с Надей Ермаковой у Саши Гобозова на проекте были первыми. Именно с ней на глазах у всей страны мужчина пытался построить любовь. Ребята не только ругались, но и молодой человек поднимал на свою девушку довольно часто руку. Разборки между двумя влюбленными всегда были достаточно громкими.

Тем не менее, поклонники пары были уверены, что влюбленные вскоре поженятся, ведь Саша и ухаживал красиво, и песни писал для любимой. Однако задуманному сбыться было не суждено и из-за сложных характеров, которые были у обоих, пара распалась.


Так, говоря об интиме с Сашей Гобозовым, Надежда отметила, что он средний парень и о бывших нужно говорить или хорошо или ничего, но в этом случае лучше ничего не сказать.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:37

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