Звезда «Дом-2» Надежда Ермакова рассказала, какой Александр Гобозов в постели

Отношения с Надей Ермаковой у Саши Гобозова на проекте были первыми. Именно с ней на глазах у всей страны мужчина пытался построить любовь. Ребята не только ругались, но и молодой человек поднимал на свою девушку довольно часто руку. Разборки между двумя влюбленными всегда были достаточно громкими.Тем не менее, поклонники пары были уверены, что влюбленные вскоре поженятся, ведь Саша и ухаживал красиво, и песни писал для любимой. Однако задуманному сбыться было не суждено и из-за сложных характеров, которые были у обоих, пара распалась.Так, говоря об интиме с Сашей Гобозовым, Надежда отметила, что он средний парень и о бывших нужно говорить или хорошо или ничего, но в этом случае лучше ничего не сказать.