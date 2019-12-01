«Я буду самая лучшая»: Татьяна Навка показала, как ее дочка настраивается перед выходом на лед

Последние несколько дней выдались очень насыщенными для Татьяны Навка и ее дочери Надежды. Сначала наследница поучаствовала в модном показе. 5-летняя девочка сменила несколько нарядов и уверенно держалась на подиуме. Позже ее звездная мать приняла участие в открытии главного катка страны на Красной площади. Там знаменитость показала часть своей программы «Спящая красавица», во время постановки звезда не раз сама выходила на лед.При этом больше всего гордости Татьяна Навка испытала после того, как ее дочь Надежда выиграла в соревнованиях по фигурному катанию. 5-летняя наследница супруги Дмитрия Пескова заняла первая место и была крайне довольна результатом. Ее звездная мать показала, как дочь настраивалась перед выходом на лед. «Я буду самая лучшая! У меня все получится!» - повторяла Надежда, стоя напротив своего отражения в зеркале.Татьяна Навка отметила, что важность настроя в достижении целей недооценивается многими людьми. Фигуристка считает, что уверенность в своих силах и четко поставленная цель – это первый шаг к достижению успеха. Она посоветовала подписчикам придерживаться этого принципа в своей жизни.