Звезда «Дом-2» Екатерина Токарева содержит Юрия Слободяна в Европе





Вместе Екатерина и Юрий отправились за лучшей жизнью в Европу. В итоге ребята успели пожить в хостеле, и вот только недавно они перебрались на съемную квартиру. Теперь личный аккаунт в Сети у Екатерины говорит о том, как живется в эмиграции и как выжить в чужой стране. Ребята поселились в небольшом городе под названием Познани.Девушка отмечает, что чувствовать себя как дома в чужой стране не очень просто, но пока они не собираются обратно. По ее словам, с мужем они успели пожить и на Украине, и в России, а теперь пока молодые люди будут стараться добиться успеха в Польше.Стоит отметить, что Екатерина нашла для себя работу в интернет-магазине в Польше еще до переезда. Подобный совет она дает и своим подписчикам, сначала найти работу, а уже потом срываться с насиженного места.Поклонники Екатерины отметили, что им грустно смотреть, как она все тащит на себе и написали в комментариях, что как только Слободян встретит обеспеченную девушку в Польше, то сразу к ней сбежит. Токарева ничего на это не ответила, а вот Слободян не стал молчать и написал, что в России искал семь лет работу и теперь здесь тоже будет искать.