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Обнаружена причина нечувствительности к боли некоторых людей

Итальянские ученые провели исследование, проливающее свет на одну из генетических патологий – наследственную сенсорно-вегетативную невропатию типа V. С помощью нее была обнаружена причина нечувствительности к боли некоторых людей.

Эта генетическая патология была выбрана не случайно, ведь она приводит именно к такому результату. Ученые захотели узнать, чем организм больных наследственной сенсорно-вегетативной невропатией типа V отличается от обычных людей. Оказалось, что все дело в неправильном поведении и строении белка NGF, отвечающего за рост и развитие нервов во всем организме.

Удалось установить, что нечувствительность некоторых людей к боли обусловлена мутацией одной из 118 аминокислот. Именно они составляют белок NGF, поэтому изменение структуры в одном из его компонентов приводит к определенным особенностям развития нервной системы человека. В такой ситуации все нервные клетки в организма развиваются как обычно и являются нормальными, за одним исключением. Речь о тех из них, которые отвечают за передачу болевых ощущений в мозг.

Именно поэтому люди с этой генетической патологией становятся нечувствительными к боли. Специалисты отмечают, что с помощью белка NGF они могут создать новый вид анальгетиков, способный облегчить жизнь многих людей, вынужденных ежедневно бороться с болью. Сейчас они работают над созданием такого препарата.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:59

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