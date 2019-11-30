Исследователи рассказали о периоде жизни мозга после остановки сердца
Исследователи поделились информацией о периоде жизни головного мозга людей после прекращения биения сердца. Ученые провели соответствующие эксперименты в конце минувшего века.
Специалисты из Германии, Нидерландов и США реализовали ряд экспериментов, данные которых были рассекречены по прошествии 15 лет со дня проведения. В соответствии с выводами специалистов, после остановки сердца в мозге фиксируется продолжение электрической активности. По прошествии 20 минут главный орган ЦНС переживает всплеск активности.
Необычный процесс получил название «распространённой депрессии», поскольку по своему характеру похож на действие паники, которая появляется у совершенно здоровых людей. Предположительно, на тот момент нервные клетки пытаются обеспечить оживление замершего сердца. В некоторых случаях сделать это в самом деле получается, если человек пребывает в положении клинической смерти. Ученые считают возможным возобновить функционирование сердца в течение 30 минут после остановки.
Специалисты из Германии, Нидерландов и США реализовали ряд экспериментов, данные которых были рассекречены по прошествии 15 лет со дня проведения. В соответствии с выводами специалистов, после остановки сердца в мозге фиксируется продолжение электрической активности. По прошествии 20 минут главный орган ЦНС переживает всплеск активности.
Необычный процесс получил название «распространённой депрессии», поскольку по своему характеру похож на действие паники, которая появляется у совершенно здоровых людей. Предположительно, на тот момент нервные клетки пытаются обеспечить оживление замершего сердца. В некоторых случаях сделать это в самом деле получается, если человек пребывает в положении клинической смерти. Ученые считают возможным возобновить функционирование сердца в течение 30 минут после остановки.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:45