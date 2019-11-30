Исследователи рассказали о периоде жизни мозга после остановки сердца





Специалисты из Германии, Нидерландов и США реализовали ряд экспериментов, данные которых были рассекречены по прошествии 15 лет со дня проведения. В соответствии с выводами специалистов, после остановки сердца в мозге фиксируется продолжение электрической активности. По прошествии 20 минут главный орган ЦНС переживает всплеск активности.Необычный процесс получил название «распространённой депрессии», поскольку по своему характеру похож на действие паники, которая появляется у совершенно здоровых людей. Предположительно, на тот момент нервные клетки пытаются обеспечить оживление замершего сердца. В некоторых случаях сделать это в самом деле получается, если человек пребывает в положении клинической смерти. Ученые считают возможным возобновить функционирование сердца в течение 30 минут после остановки.