Плачущая звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель пыталась оправдаться за свою работу в чате для взрослых
Звезду телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Ольгу Рапунцель все еще никак не оставят в покое из-за ее прошлого. Однако на этот раз девушка попыталась всячески оправдаться, отметив, что подобным занималась практически каждая девушка.
Во время одного из последних семейных советов Ольгу Рапунцель пытались вновь пристыдить за ее прошлое. Сама Ольга отметила, что уже устала от подобных выпадов в ее сторону. По ее словам, у плохих зрителей даже ненависть есть к ней из-за того, чем она занималась в молодости.
Стоит отметить, что в итоге Ольга Рапунцель решила рассказать, что многого добилась на телестройке. Она подчеркнула, что вышла замуж по любви, смогла сохранить семью, родила дочь, а теперь ждет еще одного малыша. Но все, о чем говорят хейтеры, касается лишь ее работы в чате для взрослых.
В итоге Ольга Рапунцель повергла всех окружающих в шок, так как отметила, что подобное хоть раз в жизни, но делали практически все представительницы прекрасного пола. Скорее всего теперь у звезды «Дом-2» недоброжелателей станет еще больше.
Во время одного из последних семейных советов Ольгу Рапунцель пытались вновь пристыдить за ее прошлое. Сама Ольга отметила, что уже устала от подобных выпадов в ее сторону. По ее словам, у плохих зрителей даже ненависть есть к ней из-за того, чем она занималась в молодости.
Стоит отметить, что в итоге Ольга Рапунцель решила рассказать, что многого добилась на телестройке. Она подчеркнула, что вышла замуж по любви, смогла сохранить семью, родила дочь, а теперь ждет еще одного малыша. Но все, о чем говорят хейтеры, касается лишь ее работы в чате для взрослых.
В итоге Ольга Рапунцель повергла всех окружающих в шок, так как отметила, что подобное хоть раз в жизни, но делали практически все представительницы прекрасного пола. Скорее всего теперь у звезды «Дом-2» недоброжелателей станет еще больше.