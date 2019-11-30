Плачущая звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель пыталась оправдаться за свою работу в чате для взрослых

Во время одного из последних семейных советов Ольгу Рапунцель пытались вновь пристыдить за ее прошлое. Сама Ольга отметила, что уже устала от подобных выпадов в ее сторону. По ее словам, у плохих зрителей даже ненависть есть к ней из-за того, чем она занималась в молодости.Стоит отметить, что в итоге Ольга Рапунцель решила рассказать, что многого добилась на телестройке. Она подчеркнула, что вышла замуж по любви, смогла сохранить семью, родила дочь, а теперь ждет еще одного малыша. Но все, о чем говорят хейтеры, касается лишь ее работы в чате для взрослых.В итоге Ольга Рапунцель повергла всех окружающих в шок, так как отметила, что подобное хоть раз в жизни, но делали практически все представительницы прекрасного пола. Скорее всего теперь у звезды «Дом-2» недоброжелателей станет еще больше.