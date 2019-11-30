Диетолог рассказала, кому стоит избегать употребления красной икры





В красной икре можно найти множество витаминов, полинасыщенных жирных кислот, включая омега-3, и ряда других важных для человека элементов. При этом есть несколько серьезных недостатков, о которых многие люди не знают. В составе этого продукта, отмечает диетолог, находится много соли и холестерина. Они делают его крайне опасным для людей, страдающих от высокого давлений и заболеваний сердечно-сосудистой системы.Из-за такого противоречивого состава нужно сначала проконсультироваться с врачом, прежде чем принести больному красную икру. Также важно не переедать и не злоупотреблять этим продуктом. В таком случае его положительный эффект может быть нивелирован. Взрослому человеку достаточно в день съесть чайную ложку с куском хлеба. На праздники эту порцию можно увеличить в 2-3 раза, но не больше.Диетолог напомнила, что важно уметь выбирать красную икру. Нужно отдавать предпочтение проверенным брендам, однако даже в такой ситуации надо знать несколько правил. Первое – лучше, чтобы дата изготовления была выбита на банке, а не написана. Второе – нужно встряхнуть емкость и послушать, как ведет себя икра внутри. Она не должна быть чрезмерно жидкой или сухой.