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Дженнифер Лопес показала честное фото с морщинами на лице

Известная певица Дженнифер Лопес показала честное фото, сделанное без обработки. На нем знаменитость предстала с морщинами на лице и постаревшей кожей, чем вызвала удивление большинства своих поклонников.
Дженнифер Лопес показала честное фото с морщинами на лице

Дженнифер Лопес уже на протяжении многих лет считается одной из самых красивых женщин мира, поэтому каждый ее выход в свет является событием, привлекающим к себе огромное внимание. Именно поэтому знаменитость всегда выглядит неотразимо. Певица может похвастаться молодым лицом и великолепной фигурой, вызывающей зависть у всех остальных женщин. При этом мало кто знал, что потрясающий внешний вид знаменитости во время фотосессий – это результат работы профессионалов, скрывающих недостатки внешности звезды.

Недавно Дженнифер Лопес решила показать поклонникам честное фото, не имеющее никакой обработки. На нем артистка предстала с морщинами на лице и носогубными складками, хотя раньше их было практически не видно. Такой внешний вид исполнительницы удивил многих ее поклонников, однако немалое их количество не стали обвинять звезду в использовании современных технологий.

Фанаты Дженнифер Лопес отметили, что положение заставляет звезду всегда стараться выглядеть неотразимо, однако возраст берет свое, поэтому 50-летняя артистка вынуждена пользоваться такими ухищрениями. Не обошлось и без жесткой критики и обвинений в наглом обмане.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 00:05

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