Коллекция Александра Васильева пополнилась платьями Юлии Началовой

В Instagram Александр Васильев разместил обновление, рассказывающее об этом важном для него событии. Историк моды отметил, что всегда готов пополнить свою личную коллекцию предметами гардероба выдающихся людей, в число которых определенно входит Юлия Началова. Знаменитость отметил, что уже давно хотел получить некоторые платья и сценические образы артистки, однако стеснялся об этом попросить.В этом Александру Васильеву помогла мать Юлии Началовой. Таисия Началова сама предложила передать историку моды несколько платьев и сценических образов певицы. Звезда благодарен за такую честь и отметил, что его, как и всех остальных, не могла оставить равнодушным неожиданная и скоропостижная смерть исполнительницы. Знаменитость в очередной раз поблагодарил мать певицы и отметил, что она замечательный и красивый человек.Поклонники Александра Васильева были рады таким новостям. Подписчики отметили, что платья Юлии Началовой займут важное место в личной коллекции историка моды. Некоторые же решили поинтересоваться, какие секреты скрывает гардеробная знаменитости. Поклонники попросили его почаще рассказывать о том, чьими вещами он пополняет свою коллекцию.