Сергей Лазарев поделился семейным видео со смеющимися детьми

Сергей Лазарев относительно недавно раскрыл факт наличия у него дочери Анны. Он скрывал ребёнка от общественности на протяжении года, но и теперь не горит желанием показывать ребёнка поклонникам слишком часто. На коротком видео можно увидеть Лазарева, держащего дочь на руках, а также прыгающего на диване старшего ребёнка. Певец и его сын Никита громко смеются, а девочка веселится при взгляде на действия брата., — отметил в комментарии Сергей Лазарев.Пользователи назвали детей хорошенькими, сладкими, прелестными, милыми, замечательными и «невероятно классными». Сергея Лазарева также похвалили, назвав отличным отцом. Сам исполнитель скрывает множество подробностей о своей личной жизни. В прошлом Сергей Лазарев свыше 2-х лет скрывал от широкой публики факт наличия у него сына. Личность матери своих детей исполнитель скрывает. Он подчеркнул, что Никита и Анна имеют одну мать, однако вынашивали детей различные женщины.