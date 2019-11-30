АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые доказали, что жизнь из самого враждебного региона Земли способна процветать на…
EUR 70.55 USD 64.08
Курс валют на 30.11.2019

Сергей Лазарев поделился семейным видео со смеющимися детьми

Сергей Лазарев разместил в Instagram видео из семейного архива. На коротком видео певец запечатлён вместе со смеющимися детьми.
Сергей Лазарев поделился семейным видео со смеющимися детьми

Сергей Лазарев относительно недавно раскрыл факт наличия у него дочери Анны. Он скрывал ребёнка от общественности на протяжении года, но и теперь не горит желанием показывать ребёнка поклонникам слишком часто. На коротком видео можно увидеть Лазарева, держащего дочь на руках, а также прыгающего на диване старшего ребёнка. Певец и его сын Никита громко смеются, а девочка веселится при взгляде на действия брата.

«Заслуженный выходной», — отметил в комментарии Сергей Лазарев.

Пользователи назвали детей хорошенькими, сладкими, прелестными, милыми, замечательными и «невероятно классными». Сергея Лазарева также похвалили, назвав отличным отцом. Сам исполнитель скрывает множество подробностей о своей личной жизни. В прошлом Сергей Лазарев свыше 2-х лет скрывал от широкой публики факт наличия у него сына. Личность матери своих детей исполнитель скрывает. Он подчеркнул, что Никита и Анна имеют одну мать, однако вынашивали детей различные женщины.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:07

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Redmi показала фотографии с камеры флагмана Redmi…
Звезда "Дома-2" Алексей Кудряшов: "Балинская написала на меня заявление о…
Обнаружена причина нечувствительности к боли некоторых…
У звезды "Дом-2" Ильи Яббарова проблемы в личной жизни из-за бывшей девушки Маргариты…
В ХМАО при столкновении легковушки с тягачом погиб 19-летний…
Исследователи рассказали о периоде жизни мозга после остановки…
Звезда «Дом-2» Надежда Ермакова рассказала, какой Александр Гобозов в…
Диетолог рассказала, кому стоит избегать употребления красной…
Звезда «Дом-2» Екатерина Токарева содержит Юрия Слободяна в…
Турецкий адмирал Джем Гюрдениз высоко оценил мощь флота…
Сергей Лазарев поделился семейным видео со смеющимися…
Xiaomi собирается выпустить смартфон Mi 10 с самой быстрой…
Плачущая звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель пыталась оправдаться за свою работу в чате для…
Константин Меладзе писал песню “Сэра” в жутких условиях…
Медики создали эффективный препарат для лечения…
Коллекция Александра Васильева пополнилась платьями Юлии…
Россия впервые испытала гиперзвуковую ракету «Кинжал» в…
Алла Пугачева могла сыграть роль Нади в «Иронии…
Интерпол предложил Британии помощь после теракта в…
Смартфоны LG получат обновление до Android…
Дана Николенко и Дима Кварацхелия после ссоры оставили сына у…
Вячеслав Добрынин обрушился с критикой на звёзд…
Новый Volkswagen Caddy Sports 2021 года засняли во время…
Беременная звезда "Дом-2" Александра Черно рассказала, что ее муж стал очень…
Хелли Болдуин ответила на слухи о беременности от Джастина…
Зенитный комплекс Тор начал ведение боевого дежурства в…
Седан Camry сохранил позицию бестселлера Toyota по продажам в России за…
Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» Владимир Шахов добился пожизненных…
Дочь Анны Седоковой заставила ее полюбить то, что певица ненавидела всю…
Apple собирается комплектовать iPhone 2020 года гарнитурой…
Звезда "Дома-2" Маша Круглыхина пожаловалась на частые…
Российские ученые впервые создали искусственную кость в условиях…
Владимир Пресняков и Наталья Ветлицкая запечатлены на фото за "странным…
Продюсер Ольги Бузовой намерен вернуть на сцену Машу…
Эксперты обнаружили уязвимости в способах внедрения аналога SMS —…
“Должен был находиться в коме”: Вячеслав Невинный рисковал жизнью, выходя на…
Составлен рейтинг наиболее успешных хоррор-игр за последние…
Эвелина Бледанс опубликовала видео в кожаном костюме с…
Развод с Ксенией Собчак пошел на пользу: Максим Виторган сел на жесткую диету ради свадьбы с Нино…
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский…
Просмотреть все новости