Константин Меладзе писал песню “Сэра” в жутких условиях общежития

Константин Меладзе рассказал, что жил в тот период по соседству с женщиной, у которой был ребенок. Чтобы не мешать другим жильцам, музыкант творил в наушниках, делая это очень тихо. В момент написания песни “Сэра” он был в трусах, по комнате расхаживали тараканы, также у него имелась разбитая чашка. В том же выпуске шоу “Голос” признанием сделал Сергей Шнуров, отметив, что в юности увлекался игрой на скрипке и возненавидел этот инструмент. Теперь артисту становится плохо при виде и звучании скрипки.В новом выпуске также не обошлось без пошлых шуток, в частности, участники команды Меладзе Елизавета Шалуба и Рената Штифель продемонстрировали яркие образы, которые музыкант назвал сексуальными.