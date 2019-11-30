Медики создали эффективный препарат для лечения заикания





Данный препарат от заикания стал уникальным в своем роде, поскольку его действие направлено на лечение заикания. В рамках исследования добровольцы с диагностированным недугом принимали лекарство 2 месяца. Спустя указанное время исчезновение очевидных дефектов речи продемонстрировали большинство пациентов. В частности, испытуемые рассказали об улучшении быстроты речи и уменьшению заикания.Препарат экопипам продемонстрировал высокую эффективность, а также отсутствие серьезных побочных эффектов. Вскоре медики намерены внедрить это лекарство в практику. Отмечается, что на первом этапе допустимо принимать 50 мг вещества в день.