Беременная звезда "Дом-2" Александра Черно рассказала, что ее муж стал очень заботливым





Малыш, который только должен появится на свет, оказывает очень благоприятное влияние на своего папу. После того, как Иосиф узнал о том, что в его семье будет пополнение, то сильно изменился. В его семье забыли о ссорах, а также скандалах. Теперь вместо разборок Оганесян радует свою любимую букетами цветов.Так, сама Александра написала в Сети, что получать охапки из роз очень приятно. Помимо этого, она отметила, что Иосиф наконец превратился в такого мужчину, о котором она всегда мечтала. По ее словам, он думает о дальнейшем развитии и более ответственно относится к их союзу. Девушка также отметила, что ей больше не хочется что-то выяснять, а она собирается наслаждаться каждым прожитым днем. Рассказала Александра Черно и том, что они с супругом начали смотреть в одном направлении.Стоит отметить, что ранее Александра Черно заявляла, что ребенок спас их отношения и брак в целом.