Беременная звезда "Дом-2" Александра Черно рассказала, что ее муж стал очень заботливым
Муж Александры Черно очень сильно изменился и стал заботливым и внимательным. Когда он узнал, что у них будет ребенок, то доказал, что может быть таким, каким его мечтала всегда видеть Александра Черно.
Малыш, который только должен появится на свет, оказывает очень благоприятное влияние на своего папу. После того, как Иосиф узнал о том, что в его семье будет пополнение, то сильно изменился. В его семье забыли о ссорах, а также скандалах. Теперь вместо разборок Оганесян радует свою любимую букетами цветов.
Так, сама Александра написала в Сети, что получать охапки из роз очень приятно. Помимо этого, она отметила, что Иосиф наконец превратился в такого мужчину, о котором она всегда мечтала. По ее словам, он думает о дальнейшем развитии и более ответственно относится к их союзу. Девушка также отметила, что ей больше не хочется что-то выяснять, а она собирается наслаждаться каждым прожитым днем. Рассказала Александра Черно и том, что они с супругом начали смотреть в одном направлении.
Стоит отметить, что ранее Александра Черно заявляла, что ребенок спас их отношения и брак в целом.
Малыш, который только должен появится на свет, оказывает очень благоприятное влияние на своего папу. После того, как Иосиф узнал о том, что в его семье будет пополнение, то сильно изменился. В его семье забыли о ссорах, а также скандалах. Теперь вместо разборок Оганесян радует свою любимую букетами цветов.
Так, сама Александра написала в Сети, что получать охапки из роз очень приятно. Помимо этого, она отметила, что Иосиф наконец превратился в такого мужчину, о котором она всегда мечтала. По ее словам, он думает о дальнейшем развитии и более ответственно относится к их союзу. Девушка также отметила, что ей больше не хочется что-то выяснять, а она собирается наслаждаться каждым прожитым днем. Рассказала Александра Черно и том, что они с супругом начали смотреть в одном направлении.
Стоит отметить, что ранее Александра Черно заявляла, что ребенок спас их отношения и брак в целом.