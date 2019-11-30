Ученые сообщили о выявлении смертельной опасности жирной пищи





Исследователи считают приём в пищу насыщенных жиров инициатором процесса перенастройки на клеточном уровне, имеющего отношение к быстрому развитию опасной болезни. Указанные вещества могут поменять уровень активности гена MYC, ответственного за кодировку фактора транскрипции. Речь идёт о контроле деятельности множества иных участков ДНК, включая зоны, ответственные за процесс деления клеток. Мутации MYC провоцируют глубокую перестройку клеточной программы, вызывая активный рост раковых клеток.Эксперты провели анализ информации о рационе питания у 319 больных, что позволило выявить факт избыточной экспрессии MYC после приёма в пищу животного жира. Ситуация получила подтверждение в рамках мышиной модели онкоболезни простаты. Пациенты с наиболее высокими показателями употребления жиров в 4 раза чаще сталкивались со смертью из-за рака вне зависимости от собственного возраста либо наличия избыточного веса. Ученые отметили, что течение болезни может оказаться ослабленным посредством эпигенетической регулировки MYC для подавления степени его активности.