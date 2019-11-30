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Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» Владимир Шахов добился пожизненных выплат

В результате взрыва, который произошел в 2012 году на съемочной площадке проекта «Дом-2», Владимир Шахов остался без рук. Тогда парню было всего 23 года. Только сейчас у него получилось добиться компенсации, которую продюсеры шоу будут ему выплачивать пожизненно.

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» Владимир Шахов добился пожизненных выплат

Стоит отметить, что молодой человек на тот момент работал в проекте «Дом-2». По его словам, он устроился туда, где хорошо платили, но не нужно было множество документов для оформления. Трудовую книжку мужчина не спешил нести, и из-за этого было сложно установить тот факт, что Владимир действительно трудился на телестройке.

В тот момент, когда случился несчастный случай, по словам Владимира, он сидел в подсобке, когда ребята вернулись из леса. Один из участников оставил в помещение флягу, когда он взял ее в руки, то она взорвалась.

Представители Шахова рассказали, что теперь он сможет получить разовую выплату в размере 150 тысяч, а потом в течение 3-х лет 500 тысяч и плюс пожизненную компенсацию, которую будут платить ежемесячно, но эту сумму не озвучили.


Стоит отметить, что результате этого несчастья Владимир остался без правой руки по самый локоть, а левой - до предплечья.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:28

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