Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» Владимир Шахов добился пожизненных выплат





Стоит отметить, что молодой человек на тот момент работал в проекте «Дом-2». По его словам, он устроился туда, где хорошо платили, но не нужно было множество документов для оформления. Трудовую книжку мужчина не спешил нести, и из-за этого было сложно установить тот факт, что Владимир действительно трудился на телестройке.В тот момент, когда случился несчастный случай, по словам Владимира, он сидел в подсобке, когда ребята вернулись из леса. Один из участников оставил в помещение флягу, когда он взял ее в руки, то она взорвалась.Представители Шахова рассказали, что теперь он сможет получить разовую выплату в размере 150 тысяч, а потом в течение 3-х лет 500 тысяч и плюс пожизненную компенсацию, которую будут платить ежемесячно, но эту сумму не озвучили.Стоит отметить, что результате этого несчастья Владимир остался без правой руки по самый локоть, а левой - до предплечья.