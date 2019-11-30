Вячеслав Добрынин обрушился с критикой на звёзд шоу-бизнеса
Вячеслав Добрынин раскритиковал многих современных звёзд шоу-бизнеса. Певец в свои 73 года почти не выступает и не появляется на публике, а в прошлом году из-за травмы головы попал в состояние с высоким риском инсульта.
В связи с этим прибытие Добрынина на концерт «Дискотека 80-х» 29 ноября стало большим событием для поклонников его творчества. После завершения выступления исполнитель встретился с журналистами и дал короткое интервью. Он признался, что ненавидит интервью, поскольку приходится говорить одно и тоже на протяжении 50 лет. Добрынин назвал себя культурным человеком «в отличие от большей части представителей шоу-бизнеса».
«Очень утомляет. Они говорят те вещи, которые от них требуются, а я - те, которые хочу. Иногда мне хочется выразиться нецензурно», - отметил Добрынин.
На вопрос о том, правда ли он иногда пишет матерные стихи, артист посоветовал искать такие работы у Сергея Шнурова. Последнего он назвал человеком, который «писает с первого ряда на зрителей», но при этом отметил собственное восхищение им. Добрынин подчеркнул свой выпуск из МГУ, а также факт обучения в аспирантуре.
«В отличие от многих в шоу-бизнесе, которые даже нот не знают, плохо говорят, не способны выразить собственные мысли, поскольку все тупые! Я искренне говорю», - отметил Добрынин, отказавшись пояснять кого конкретно имел в виду, когда делал резкое заявление.
В связи с этим прибытие Добрынина на концерт «Дискотека 80-х» 29 ноября стало большим событием для поклонников его творчества. После завершения выступления исполнитель встретился с журналистами и дал короткое интервью. Он признался, что ненавидит интервью, поскольку приходится говорить одно и тоже на протяжении 50 лет. Добрынин назвал себя культурным человеком «в отличие от большей части представителей шоу-бизнеса».
«Очень утомляет. Они говорят те вещи, которые от них требуются, а я - те, которые хочу. Иногда мне хочется выразиться нецензурно», - отметил Добрынин.
На вопрос о том, правда ли он иногда пишет матерные стихи, артист посоветовал искать такие работы у Сергея Шнурова. Последнего он назвал человеком, который «писает с первого ряда на зрителей», но при этом отметил собственное восхищение им. Добрынин подчеркнул свой выпуск из МГУ, а также факт обучения в аспирантуре.
«В отличие от многих в шоу-бизнесе, которые даже нот не знают, плохо говорят, не способны выразить собственные мысли, поскольку все тупые! Я искренне говорю», - отметил Добрынин, отказавшись пояснять кого конкретно имел в виду, когда делал резкое заявление.