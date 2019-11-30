Вячеслав Добрынин обрушился с критикой на звёзд шоу-бизнеса





В связи с этим прибытие Добрынина на концерт «Дискотека 80-х» 29 ноября стало большим событием для поклонников его творчества. После завершения выступления исполнитель встретился с журналистами и дал короткое интервью. Он признался, что ненавидит интервью, поскольку приходится говорить одно и тоже на протяжении 50 лет. Добрынин назвал себя культурным человеком «в отличие от большей части представителей шоу-бизнеса»., - отметил Добрынин.На вопрос о том, правда ли он иногда пишет матерные стихи, артист посоветовал искать такие работы у Сергея Шнурова. Последнего он назвал человеком, который «писает с первого ряда на зрителей», но при этом отметил собственное восхищение им. Добрынин подчеркнул свой выпуск из МГУ, а также факт обучения в аспирантуре., - отметил Добрынин, отказавшись пояснять кого конкретно имел в виду, когда делал резкое заявление.