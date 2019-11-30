Алла Пугачева могла сыграть роль Нади в «Иронии судьбы»





Об этом Алла Пугачева рассказала во время интервью на «Первом канале». Знаменитость отметила, что ситуация с фильмом «Ирония судьбы, или С легким паром!» является крайне запутанной. Сначала роль Нади режиссер хотел отдать Барбаре Брыльской, однако она почему-то сильно сомневалась. Актриса не давала четкого ответа: не соглашалась, но и не отказывалась.Тогда режиссер Эльдар Рязанов начал рассматривать вариант, в котором Алла Пугачева будет не только петь в «Иронии судьбы, или С легким паром!», но и сыграет Надю. При этом его смущал тот факт, что Примадонна совершенно не беспокоилась относительно своего возраста и внешнего вида, а это было необходимо для роли. Певица начала серьезно думать о том, что она может принять такое предложение, но все резко изменилась.Барбара Брыльска все-таки согласилась на роль, поэтому Алле Пугачевой сказали, что в «Иронии судьбы, или С легким паром!» она будет только петь. Тогда знаменитости заявили, что ей необходимо «подрасти». Сейчас Примадонна совершенно не жалеет о том, что Надю сыграла не она. Звезда отмечает, что с ней этот фильм мог бы не получить такой популярности.