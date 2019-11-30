Хелли Болдуин ответила на слухи о беременности от Джастина Бибера

Недавно Джастин Бибер поздравил свою супругу с днем рождения, намекнув на то, что в следующем году их семья может увеличиться. После того, как в Сети появились снимки Хейли Болдуин в купальнике, поклонники стали подозревать ее в беременности. На это звезда решила ответить в Instagram, заявив, что просто любит хорошо поесть. Супруга Бибера четко отметила, что сейчас не находится в положении.В микроблоге Хейли Болдуин многие поклонники уже успели поздравить ее с беременностью. Публика заметила любовь американских знаменитостей к фаст-фуду, в частности, его позволяют себе Кендалл Дженнер, Белла Хадид и другие.