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Продюсер Ольги Бузовой намерен вернуть на сцену Машу Малиновскую

После того, как в интернете появилась информация о том, что Мария Малиновская вскоре станет подопечной продюсера Ольги Бузовой, ведущей скандального проекта «Дом-2» дали совет задуматься о своем будущем.

Продюсер Ольги Бузовой намерен вернуть на сцену Машу Малиновскую

Мария Малиновская решила вновь вплотную заняться своей музыкальной деятельностью. Стоит отметить, что всего пару лет назад она уже пробовала посвятить себя сцене, но у нее не совсем получилось. На этот раз девушка будет пробовать начать музыкальную карьеру заново с помощью Арама Арчера, который является продюсером Ольги Бузовой. Вместе с ним она уже успела выпустить новую песню под названием «Я танцую».

Малиновская уже жаловалась своим подписчикам в Сети, что опасается, у нее может ничего не получиться. Звезда отметила, что находится в смешанном состоянии между паникой и счастьем. Стоит отметить, что многим ее новая песня очень понравилась. Некоторые пользователи Сети даже начали говорить, Ольге Бузовой пора начинать волноваться за свое будущее, ведь у нее появляется конкурентка.


Еще один неприятный момент, который недавно случился с Ольгой Бузовой заключается в том, что ее обвинили в краже, якобы она прихватила статуэтку одной из музыкальных премий, которую ей не вручили. Однако звезда отрицает эту информацию.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:59

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