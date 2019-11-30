Александр Цекало схватил за грудь свою жену Дарину Эрвин
Известный российский режиссер и продюсер Александр Цекало продолжает наслаждаться совместной жизнью со своей новой супругой. На новом снимке, опубликованном женой звезды в Instagram, он схватил Дарину Эрвин за грудь.
Страница супруги Александра Цекало в этой социальной сети не просто так является закрытой. В Instagram Дарина Эрвин регулярно выкладывает откровенные снимки и рисунки. Художник любит изображать на своих картинах обнаженные мужские и женские тела, включая половые органы. В этот же раз новая избранница режиссера опубликовала собственный провокационный снимок.
На нем Александр Цекало схватил Дарину Эрвин за грудь и прижался к ней сзади. Супруги в этот момент выглядят счастливыми и не похоже, будто такая ситуация их смущает. Примечательно, что подобный снимок они сделали прямо на пляже, где проводили время.
Подписчики Дарины Эрвин неоднозначно отреагировали на такой откровенный снимок. Многие из них отметили, что Александр Цекало повел себя непристойно, а супруга поддалась его влиянию и опубликовала это фото в Instagram. Другие же уверены в обратном, что именно жена так влияет на мужа, а не наоборот. Такие поклонники напомнили, что до брака с художницей продюсер был достаточно скромным человеком, как и его экс-жена. Были и те, кто сравнил Дарину Эрвин с Лолитой Милявской, на которой режиссер был женат в 90-е годы.
Страница супруги Александра Цекало в этой социальной сети не просто так является закрытой. В Instagram Дарина Эрвин регулярно выкладывает откровенные снимки и рисунки. Художник любит изображать на своих картинах обнаженные мужские и женские тела, включая половые органы. В этот же раз новая избранница режиссера опубликовала собственный провокационный снимок.
На нем Александр Цекало схватил Дарину Эрвин за грудь и прижался к ней сзади. Супруги в этот момент выглядят счастливыми и не похоже, будто такая ситуация их смущает. Примечательно, что подобный снимок они сделали прямо на пляже, где проводили время.
Подписчики Дарины Эрвин неоднозначно отреагировали на такой откровенный снимок. Многие из них отметили, что Александр Цекало повел себя непристойно, а супруга поддалась его влиянию и опубликовала это фото в Instagram. Другие же уверены в обратном, что именно жена так влияет на мужа, а не наоборот. Такие поклонники напомнили, что до брака с художницей продюсер был достаточно скромным человеком, как и его экс-жена. Были и те, кто сравнил Дарину Эрвин с Лолитой Милявской, на которой режиссер был женат в 90-е годы.