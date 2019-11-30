Дочь Анны Седоковой заставила ее полюбить то, что певица ненавидела всю жизнь

Анна Седокова призналась, что ее дочь Моника Чернявская уговорила ее отправиться на каникулы в Калифорнию. Дочь артистки мечтала увидеть снег, и ее желание осуществилось. В своем микроблоге Анна Седокова рассказала, что в США идет снег, под которым она вышла на прогулку вместе с дочерью. Звезда отметила, что обожает, когда смеются дети. Перед выходом на улицу певица долго собиралась, объясняя это тем, что не любит снег, но Моника Чернявская помогла ей полюбить такую погоду. Седокова призналась, что в снег люди чаще обнимаются, чтобы согреться, и это ей понравилось. Теперь она мечтает собраться всей семьей в Калифорнии, которая, по словам знаменитости, отличается от Москвы.В комментариях поклонники назвали семейные отношения Седоковой с дочерью трогательными, а также пожелали счастья певице.