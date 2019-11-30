Российские ученые впервые создали искусственную кость в условиях космоса





Будучи в космосе исследователи обязаны самостоятельно решать возникшие проблемы и даже проводить операции. Российские ученые исследовали необходимость создания искусственной кости при переломе, добившись успеха первыми в мире. В данном проекте применялось устройство “Орган.авт”, являющийся 3D-принтером, который накладывает материал одновременно со всех сторон. В принципе его работы учитываются условия невесомости. В результате своего исследования эксперты создали структуру, покрытую костеобразующими клетками на базе кальций-фосфатной керамики. Таким образом можно формировать импланты, но в отдельных случаях потребуется дополнительное крепление из-за низкой прочности материала.Для последующего изучения кость направлена на Землю. В будущем ученые намерены добавить в состав материала стволовые клетки человека, чтобы добиться эффективной совместимости с организмом пациента.