АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые из доказали, что жизнь из самого враждебного региона Земли способна процветать на…
EUR 70.55 USD 64.08
Курс валют на 30.11.2019

Российские ученые впервые создали искусственную кость в условиях космоса

Российские ученые впервые в мире создали искусственную кость в условиях космоса. Последующее изучение разработки будет проведено в лабораториях на Земле.

Будучи в космосе исследователи обязаны самостоятельно решать возникшие проблемы и даже проводить операции. Российские ученые исследовали необходимость создания искусственной кости при переломе, добившись успеха первыми в мире. В данном проекте применялось устройство “Орган.авт”, являющийся 3D-принтером, который накладывает материал одновременно со всех сторон. В принципе его работы учитываются условия невесомости. В результате своего исследования эксперты создали структуру, покрытую костеобразующими клетками на базе кальций-фосфатной керамики. Таким образом можно формировать импланты, но в отдельных случаях потребуется дополнительное крепление из-за низкой прочности материала.

Для последующего изучения кость направлена на Землю. В будущем ученые намерены добавить в состав материала стволовые клетки человека, чтобы добиться эффективной совместимости с организмом пациента.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда "Дома-2" Маша Круглыхина пожаловалась на частые…
Российские ученые впервые создали искусственную кость в условиях…
Владимир Пресняков и Наталья Ветлицкая запечатлены на фото за "странным…
Продюсер Ольги Бузовой намерен вернуть на сцену Машу…
Эксперты обнаружили уязвимости в способах внедрения аналога SMS —…
“Должен был находиться в коме”: Вячеслав Невинный рисковал жизнью, выходя на…
Составлен рейтинг наиболее успешных хоррор-игр за последние…
Эвелина Бледанс опубликовала видео в кожаном костюме с…
Развод с Ксенией Собчак пошел на пользу: Максим Виторган сел на жесткую диету ради свадьбы с Нино…
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский…
«Что ты творишь со зрителями»: Звездные подруги похвалили Полину Гагарину после…
Медики назвали способы замедления развития осложнений при сахарном…
Сын Наташи Королевой Архип Глушко крутит отношения сразу с несколькими…
KIA начала продажи спортивной версии KIA Cerato…
«Я на вас обиделась»: Бьянка удивила поклонников необычным…
Эксперты назвали продукты, вызывающие головную…
Народный артист России Юрий Васильев отмечает 65-летний…
Российские ученые создали кожу…
Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина призналась, что подружилась с Ольгой Орловой из-за ее…
Ученые планируют победить рак благодаря освоению…
Анастасия Волочкова призналась, что ей не хочется наступления Нового…
Эксперты составили рейтинг седанов C-класса по объему…
Онкологи: Мясные и молочные продукты могут содержать возбудитель…
Астрологи назвали благоприятное время для завершения дел в 2019…
Алла Пугачева не хочет выкладывать снимки детей в…
Эксперты предрекли рост спроса на “ипотечные каникулы” в 2020…
Анастасия Заворотнюк перенесла операцию и пошла на…
Названы изменения для российских автомобилистов с 1…
Елена Ксенофонтова заявила, что для нее встречи с бывшим мужем на судах являются…
Появились первые изображения Redmi K30 и его…
Сергей Светлаков рассказал в шоу "Вечерний Ургант" шутку, вырезанную из…
Медики назвали самые частые причины опухания…
Виктор Рыбин после обнаружения еще одного онкообразования на коже услышал от медиков положительный…
Huawei начала принимать предзаказы на недорогой смартфон Huawei Nova 5 с…
Юлия Ковальчук вместе с подругой устроила «банный женский…
Эксперты развенчали распространенные мифы о вреде…
Наталья Ветлицкая призналась в воровстве еды в 90-е из-за нехватки…
Упражнения цигун защищают организм от воспалительных…
Мама Ольги и Алены Рапунцель с трудом удерживает их на проекте…
Голливудский актер Арманд Ассанте приедет с мастер-классом в…
Просмотреть все новости